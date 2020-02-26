Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Белый дом и профильные ведомства успешно справляются с ситуацией вокруг коронавируса нового типа, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, Центр по контролю и профилактике заболеваний и администрация президента провели «отличную работу» по противодействию угрозе распространения коронавируса нового типа. Среди удачных, по мнению Трампа, принятых мер — закрытие границ.

«Этому долго противостояли демократы, говорили, что «слишком рано», но получилось, что это было верным решением. И как хорошо бы мы ни справлялись, демократы всегда будут говорить, что мы не справляемся. Если вирус исчезнет завтра, они скажут, что мы плохо и некомпетентно работали», — добавил американский президент.

Трамп подчеркнул, что пока на территории Соединенных Штатов не было выявлено ни одного смертельного случая от заражения коронавирусом Covid-19.

«Давайте продолжать в том же духе», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее заразился коронавирусом военнослужащий армии США. Теперь 23-летний американский солдат помещен на карантин под наблюдение врачей.

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