Москва, , 06:53 — REGNUM Резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии подтвердили 26 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Италии число заболевших COVID-19 составляет 283 человека, зафиксировано семь летальных исходов заболевания», — говорится в сообщении.

Похожая вспышка сейчас наблюдается в Южной Корее и Иране. В этих странах число заболевших составляет 977 и 95 человек соответственно. Роспотребнадзор призвал граждан России воздержаться от поездок в эти страны.

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