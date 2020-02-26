Сеул, , 06:51 — REGNUM Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что положительные результаты показал тест 23-летнего американского солдата на базе Кэмп-Кэрол в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто, где находится один из очагов заболевания коронавирусом. В настоящее время американского военнослужащего поместили на карантин вне территории военной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число зараженных в Республике Корея составляет 1 146 человек.