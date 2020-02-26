Саппоро, Япония, , 06:26 — REGNUM Решение закрыть на карантин все школы самой северной японской префектуры Хоккайдо из-за опасности распространения коронавируса анонсировали власти региона, 26 февраля сообщает агентство Kyodo.

Речь идет о более 1,6 тыс. образовательных учреждений. Решение должно быть принято в ближайшие дни. В настоящее время в Хоккайдо выявлено 35 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в школе при посольстве РФ в Японии почти на месяц раньше были объявлены весенние каникулы.

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