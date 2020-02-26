Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM В Свердловской области 26 февраля ожидается ветер до 17 метров в секунду. Также в течение дня будет идти сильнейший мокрый снег, сообщают синоптики.

Представители МЧС ранее оповестили население о грядущей непогоде. SMS-сообщения были отправлены на мобильные телефоны граждан. Представители ведомства советуют людям не выходить из дома без нужды и ограничить пользование личным транспортом.

Отметим, сейчас в регионе отмечается гололёд. Кроме того, чиновники не справляются с вывозом и того снега, который выпал ранее. Особенно остро эта проблема ощущается в административном центре региона — Екатеринбурге.