Нанкин, Китай, , 06:04 — REGNUM Более половины пассажиров, прилетевших из Сеула в Нанкин рейсом авиакомпании Asiana Airlines, были помещены в карантин после выявления на борту самолёта трёх пассажиров с высокой температурой. Об этом 26 февраля сообщает газета «Синьцзинбао».

Всего в карантин были помещены 94 гражданина Китая из 166 находившихся на борту пассажиров. Власти посчитали необходимым изолировать всех, кто находился в радиусе трёх рядов от лиц с симптомами заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 25 февраля в Китае было выявлено 406 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся достигло 78 064 человек.

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