Новосибирск, , 05:54 — REGNUM Замосковорецкий райсуд Москвы отказал в удовлетворении иска экс-главы следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Неупокоева о признании незаконными заключение служебной проверки и приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности.

«Полный текст решения с мотивировочной частью еще не опубликован. В суде рассматривают ещё два иска Неупокоева к МВД, следует из картотеки Мосгорсуда», — уточняет «Тайга.инфо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник главного следственного управления областного главка МВД Андрей Неупокоев указом президента РФ был освобождён от занимаемой должности в октябре 2019 года.

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Увольнение некоторые СМИ связывали со служебной проверкой в ведомстве.

Напомним, в августе 2019 года СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» — в отношении неустановленных лиц.