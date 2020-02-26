Москва, , 05:49 — REGNUM Грузинские журналистки продемонстрировали худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики, пытаясь задать вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Женеве. Об этом 26 февраля написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Они берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», — объяснил сенатор.

Он добавил, что сам испытывал на себе их напор в Москве и в Страсбурге в Совете Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, грузинские журналистки с телеканалов Imedi и 1TVGe устроили крик и толкотню перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека, пытаясь пробиться к российской делегации. Лавров такое поведение назвал неуместным, а журналисток «больными».

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