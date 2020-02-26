Якутск, 26 февраля 2020, 05:40 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии 26 февраля рассмотрели законопроект о запрете продажи детям бестабачных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэна.
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Инициатор проекта — глава Якутии Айсен Николаев. Проект, в том числе определяет административную ответственность за нарушение запрета продажи.
Депутаты проголосовали за принятие закона в окончательном чтении.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля депутаты самарской Губернской Думы приняли в окончательном чтении закон, который запрещает продажу несовершеннолетним снюса.