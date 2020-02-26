Владивосток, , 05:19 — REGNUM Удовлетворительным назвала состояние семи российских туристов, находящихся во Владивостоке на карантине после возвращения на родину с круизного лайнера Diamond Princess, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова. Об этом она 26 февраля сообщила журналистам.

По словам Аббасовой, состояние всех находящихся в карантине удовлетворительное, проявлений каких-либо инфекционных заболеваний нет, температура в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья эвакуированных с лайнера Diamond Princess восьмерых граждан России, которые находятся в Республиканской больнице в Казани, также оценивается как удовлетворительное.

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