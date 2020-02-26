Пекин, , 05:19 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом превысило 78 тысяч, из них 2715 оказались летальными, 26 февраля сообщает госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Показатель смертности от коронавируса в КНР повысился с 3,42% до 3,47%. Кроме того, отмечается, что более 29,7 тыс. человек выздоровели.

Накануне сообщалось о 77,6 тыс. заболевших в Китае. Из них жертвами инфекций стали 2663 человека, а около 27,3 тыс. выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля для определения коронавируса национальная администрация медицинской продукции (NMPA) Китая одобрила три новых тестовых набора — два по мгновенному выявлению антител и один — на тест нуклеиновой кислоты.

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