Шанхай, Китай, , 04:41 — REGNUM Двадцать один инвестиционный проект был подписан в шанхайском новом районе «Пудун» на сумму контрактов более $1,7 млрд, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Инвестиции пойдут в целый ряд областей, включая управление цепочками поставок, умное производство, поставки медицинского оборудования, а также управление активами. В проектах примут участие ведущие промышленные игроки США, Сингапура, Великобритании, Японии и Швейцарии.

В число ключевых инвесторов входят Air Products, Liebherr, Siemens Healthineers и ExxonMobil, среди которых Air Products намерен вложить еще $470 млн в проекты на китайском рынке в области защиты инвестиций и управления активами.

Отметим, что «Пудун» является одним из ключевых китайских пунктов приложения инвестиций для иностранных игроков. Новый район «Пудун» в январе текущего года привлёк $710 млн иностранных инвестиций, что на 57,6% больше, чем годом ранее. Кроме того, это порядка 47% от общего объема притока иностранного капитала в Шанхай за тот же месяц.