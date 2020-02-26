Красноярск, , 05:18 — REGNUM В среду, 26 февраля, в Красноярске будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:20 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 26 на 27 февраля ожидается до — 16 °C.

Скорость юго-западного, юго-восточного ветра — 1−2 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В четверг, 27 февраля, в Красноярске ожидается до — 6 °C днём. Ночью до — 11 °C.

В пятницу, 28 февраля, в Красноярске около 0 °C днём и до — 5 °C ночью.