Бразилиа, , 04:26 — REGNUM Результат предварительного анализа на коронавирус у одного из граждан Бразилии оказался положительным, сообщает пресс-служба бразильского минздрава на официальной странице в Twitter.

По их данным, пациентом с подозрениями на коронавирус стал 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии. У него были выявлены симптомы, характерные для Covid-19, в настоящее время он находится в клинике «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу.

В настоящее время власти выясняют, с кем контактировал больной. Пока в штате под подозрением на инфекцию находятся четыре человека. До этого ни один из 26 случаев не подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля власти Бразилии приступили к эвакуации своих граждан из китайского Уханя. Всего бразильские власти вывезли из Уханя 29 человек.

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