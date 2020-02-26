Бразилиа, , 04:25 — REGNUM Количество убийств в северо-восточном бразильском штате Сеара, где военная полиция региона с 19 февраля преступила к забастовке, достигло 170, 25 февраля сообщает портал G1.

За первые сутки протестов показатель убийств вырос почти в пять раз. На место прибыли министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору и министр обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силва. Для охраны правопорядка власти направили в штат 2,5 тыс. военнослужащих и бронетехнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года более 100 человек были убиты в бразильском штате Эспириту-Санту за шесть дней забастовки местных полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудники бразильской Petrobras прекратили забастовку