Токио, , 04:24 — REGNUM В школе при посольстве России в Японии из-за коронавируса почти на месяц раньше начинаются весенние каникулы. Об этом 26 февраля посольство сообщает на своей странице в Facebook.

Родителей и учеников предупреждают, что «в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу» каникулы начнутся не с 21 марта, а с 27 февраля, и продлятся по 9 марта. Также на это время приостанавливаются внеурочные занятия, работа школьных кружков и секций.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец дня 25 февраля количество заражённых коронавирусом в Японии возросло до 862 человек.

Из общего числа заболевших, 691 случай был выявлен среди пассажиров карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Кроме этих людей, 14 заболевших были в числе эвакуированных из китайского города Ухань, ещё 157 заболели в самой Японии.

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