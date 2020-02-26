Якутск, , 04:10 — REGNUM В Якутии, в арктическом Оймяконском районе поздравили с 95-летием и Днём защитника Отечества единственного ветерана Великой Отечественной войны Николая Андреевича Шевченко.

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Виновнику торжества вручили юбилейные знаки РФ и Якутии в честь 75-летия Великой Победы.

День Победы Николай Шевченко встретил в Праге. В послевоенные годы работал в дорожном предприятии.

«Непросто сложилась судьба Николая Шевченко. На протяжении многих лет он незаслуженно был лишен внимания и положенных льгот ветерана Великой Отечественной войны. Завеса в запутанной истории фронтовика была приоткрыта лишь в 2015 году благодаря немалым усилиям людей, которым оказалась небезразлична судьба человека, прошедшего войну», — пишет ulus.media.

Выяснилось, что по архивным данным он проходил военную службу в 246-м отдельном батальоне правительственной связи НКВД-МВД СССР в период с 24 февраля 1944 года по 20 апреля 1946 года в должности линейного надсмотрщика, воинское звание — рядовой.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30-ти ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей, тыловикам губернатор Магаданской области Сергей Носов уже вручил медали, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.