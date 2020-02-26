Токио, , 04:06 — REGNUM Японские власти намерены запретить въезд на территорию страны иностранцам, ранее посещавшим южнокорейские города Тэгу и Чходно, где зафиксированы очаги заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, официально соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории Южной Кореи зафиксировано 997 случаев заражения коронавирусом нового типа. Два основных очага заболевания приходятся на города Тэгу и Чхондо. Отмечалось, что резкое распространение инфекции в Тэгу началось из-за заражения коронавирусом членов местной секты.

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