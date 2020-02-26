Москва, , 03:50 — REGNUM Новые механизмы обмана граждан РФ начали использовать создатели финансовых пирамид. Об этом 26 февраля пишут «Известия» со ссылкой на специалистов Центробанка.

Так, помимо давно появившихся схем с криптовалютой, аферисты предлагают вкладывать в круизную путевку или в строительство домов с использованием 3D-принтеров.

Мошенничество с круизными путевками состоит в том, что инвестор покупает членство круизного клуба, за которое придется платить ежегодно. Часть его средств, а также часть денег от привлеченных им новых участников программы, поступают на его счет под проценты. Вкладчик может приобретать любые путевки в круиз, которые якобы должны стать для него бесплатными через несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля ЦБ РФ объявил, что в 2019 году в России объем мошеннических операций с банковскими счетами составил более 6,4 млрд рублей.

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