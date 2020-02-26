Сан-Франциско, США, , 03:32 — REGNUM Мэр американского Сан-Франциско (штат Калифорния) Лондон Брид объявил в городе чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает The Hill.

Брид подчеркнул, что пока в самом городе не было зафиксировано ни единого случая заражения Covid-19, однако «глобальная картина» по заболеванию стремительно меняется, поэтому необходимо усилить меры предосторожности. Режим ЧП позволит местным властям собирать необходимые ресурсы и медперсонал, а также повысить способность оперативного реагирования на возможные заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории Соединенных Штатов было зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 40 человек приходится на пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в японском городе Йокогама.

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