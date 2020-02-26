Якутск, , 03:25 — REGNUM Российский видеоблогер Илья Варламов 25 февраля прибыл в Якутию в Верхоянский район.

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По словам Варламова, до Якутска он летел больше шести часов, два часа до Батагая, ещё час на вертолёте до Верхоянска.

«Верхоянск знаменит тем, что 15 января 1885 года здесь была зарегистрирована минимальная температура воздуха, равная — 67,1 °C. Правда, кто-то считает, что было — 67,8 °C», — цитирует видеоблогера «Якутия 24».

Варламов в своём амплуа описал Верхоянск: в городской администрации нет туалета, Сбербанк работает 3 дня в неделю, и это единственный город в России, где не продается алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Илья Варламов включил в свой топ-100 самых уродливых зданий страны спортивный комплекс «Триумф» в Якутске.