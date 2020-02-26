Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Распространение коронавируса COVID-19 на территории США нельзя предотвратить, заявила директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье, 25 февраля передает газета The New York Times.

По ее мнению, главными вопросами являются сроки распространения инфекции и ее масштабы. Мессонье попросила американских граждан готовиться к тяжелой ситуации и предупредила, что это может сильно повлиять на «повседневную жизнь» жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус написал в своем Twitter, что мир должен быть готов к масштабной пандемии коронавируса.

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