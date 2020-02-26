Тяньцзинь, Китай, , 02:45 — REGNUM Более 80% ключевых проектов городского уровня в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая возобновили свою работу, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Из 101 ключевого проекта, касающегося строительства недвижимости и инфраструктуры города, работу возобновили 86 проектов. Они касаются строительства метро, очистных сооружений и национального выставочного центра, сообщили в Тяньцзиньской комиссии городского строительства.

Оставшаяся часть строительных проектов возобновит свою работу в начале марта текущего года. При этом, как отметил представитель комиссии Цай Юньпэнь, ни на одном из проектов не было зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом.