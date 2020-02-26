Пекин, , 02:39 — REGNUM Холодный воздух накроет большую часть регионов центрального и восточного Китая, в связи с чем там ожидается похолодание с дождями и снегом, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Огромные площади центрального и восточного Китая ощутят на себе падение температур на 6−10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР. Снегопады накроют части северо-запада, северо-востока и севере Китая. Провинции Шэньси, Сычуань, Хэнань, Хубэй, Гуйчжоу, Хунань, а также город центрального подчинения Чунцин ожидают приход мощных ливней.

Большая часть провинции Хубэй, где и без того сейчас бушует эпидемия нового коронавируса, будет подвержена мощным ливням на предстоящей неделе, а температура здесь упадет на 8−10 градусов цельсия. Власти рекомендуют местным жителям приготовиться к возможным катаклизмам.