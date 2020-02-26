Пекин, , 02:34 — REGNUM Антивирусный препарат «Ремдезивир», который в настоящее время проходит клинические испытания против нового коронавируса (COVID-19), получил три патента в Китае, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences подала заявки на восемь патентов на лекарства, три из которых были одобрены для лечения нового коронавируса, еще пять находятся на рассмотрении, сообщил заместитель директора Национальной администрации интеллектуальной собственности КНР Хэ Чжиминь во время пресс-конференции.

В настоящее время идут клинические испытания лекарств, а их результаты будут представлены 27 апреля. Все восемь заявок касаются аналогичных химических соединений и схожие методы производства.