Пекин, , 02:00 — REGNUM Линии пекинского метро продолжат наращивать дезинфекцию помещений и вагонов для того, чтобы еще лучше сдерживать распространение коронавируса, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Дезинфекция будет проводиться раз в час и коснется всех аппаратов, применяемых в метро, включая сканеры на входе, водные двери, аппараты для продажи билетов, перила эскалаторов, сами эскалаторы, а также непосредственно вагоны и перроны.

Поезда будут дезинфицироваться пять раз прежде, чем им позволят отправиться в поездку. От пассажиров требуется носить лицевые маски и держать дистанцию с другими пассажирами. Те же, кто настойчиво откажется носить маски, обеспечат себе внимание со стороны правоохранительных органов.