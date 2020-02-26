Пекин, , 01:48 — REGNUM Национальная администрация медицинской продукции (NMPA) Китая одобрила два тестовых набора по мгновенному выявлению антител нового коронавируса, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

По данным, представленным на официальном сайте администрации, было ускорено внедрения трех тестовых наборов, включая два набора на тест антител и один — на тест нуклеиновой кислоты.

По словам известного китайского специалиста в области респираторных заболеваний Чжун Наньшаня, два набора для теста антител применяют метод на основе коллоидного золота на выявление иммуноглобулина — антитела к вирусу, который позволяет выявить вирус на седьмой день заражение или на третий день появления симптомов.

По словам разработчиков наборов, результаты теста могут быть готовы уже в течение 15 минут и зафиксировать их можно невооружённым взглядом.