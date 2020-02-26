Мадрид, , 01:26 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Испании, сообщает пресс-служба испанского правительства.

Сообщается, что пациент с новым заболеванием был выявлен в провинции Кастельон. Таким образом общее число зараженных коронавирусом нового типа в Испании достигло шести. В связи с ростом числа зараженных испанское правительство призвала своих граждан воздержаться от поездок в страны, где зафиксирована вспышка инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Испании выздоровели два пациенты, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19. Они были признаны полностью здоровыми.

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