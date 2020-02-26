Курск, 26 февраля 2020, 06:53 — REGNUM В Курске суд удовлетворил иск регионального комитета экологической безопасности и природопользования к предприятию ООО «Экотекс», которое выбрасывало в воздух загрязняющие вещества. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
На заводе должны приостановить две сушильные машины, которые и являются источником выбросов загрязняющих веществ, концентрация которых в несколько раз, согласно заключениям экспертов, превышает предельно допустимые нормы.
Возобновить работу сушильные машины смогут, когда их оборудуют необходимым газоочистным оборудованием. Также вокруг предприятия должна быть установлена санитарно-защитная зона.
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