Курск, , 06:53 — REGNUM В Курске суд удовлетворил иск регионального комитета экологической безопасности и природопользования к предприятию ООО «Экотекс», которое выбрасывало в воздух загрязняющие вещества. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На заводе должны приостановить две сушильные машины, которые и являются источником выбросов загрязняющих веществ, концентрация которых в несколько раз, согласно заключениям экспертов, превышает предельно допустимые нормы.

Возобновить работу сушильные машины смогут, когда их оборудуют необходимым газоочистным оборудованием. Также вокруг предприятия должна быть установлена санитарно-защитная зона.

«Судебное решение вступает в силу в течение месяца, если оно не будет обжаловано. Мы считаем, что суд услышал наши доводы и те доказательства, которые мы привели, оценил их и принял, на наш взгляд, законное и мотивированное решение», — прокомментировал председатель регионального административно-правового комитета Александр Ерменчук.

Читайте ранее в этом сюжете: На курском текстильном заводе остановили оборудование