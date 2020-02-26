Берлин, , 01:36 — REGNUM Случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрирован на юге Германии у местного 25-летнего жителя, вернувшегося с отдыха из Милана. Об этом 26 февраля сообщает агентство DPA.

Мужчина проживает рядом с городом Гёппинген. До этого случая было известно о 16 заболевших коронавирусом на территории Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число летальных исходов в результате заражения коронавирусом увеличилось до 11 человек. Всего в республике выявлено 260 случаев заражения.

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