Эль-Кувейт, , 01:35 — REGNUM Авиасообщение с Сингапуром и Японией в целях предотвращения распространения коронавируса прекращено в Кувейте. Об этом 25 февраля сообщает Генеральное управление гражданской авиации на своей странице в Twitter.

Поясняется, что после появления в стране случаев заболевания коронавирусом авиасообщение прерывается в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта.

Уточняется, что иностранцы, имеющие вид на жительство в Кувейте, но побывавшие в Японии и Сингапуре в течение двух последних недель, не смогут пересечь границу эмирата. Граждане Кувейта после возвращения на родину будут в обязательном порядке помещены в двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановлении Кувейтом морского пассажирского и авиасообщения с Ираном из-за опасности распространения коронавируса. В эмирате создана специальная комиссия по противодействию распространению коронавируса во главе с министром здравоохранения.

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