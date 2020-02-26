Рига, , 00:06 — REGNUM Согласно опросу проведённому с 27 января по 3 февраля 2020 года Центром изучения общественного мнения SKDS 57% латвийских школьников подвергались издевательства и испытывали изоляцию со стороны одноклассников в течение года, пишет портал tvnet.lv.

В том числе, речь идёт о публичном унижении. С явной агрессией сталкивалось 36% школьников, 25% подвергались моббингу в виртуальной среде, получал оскорбительные картинки и письма с угрозами.

Мальчики (51%) сталкиваются с агрессией чаще девочек. То же в отношении публичных издевательств, которые испытали 67% мальчиков. Среди девочек более распространена психологическая изоляция и травля — 60%.

Латвийские школьники испытывают определённые трудности с налаживанием дружеских социальных отношений. Кроме этого, существует разрыв в представлениях о моббинге и насилии со стороны детей и родителей. Только 63% взрослых убеждены, что школьники разбираются в этой проблеме. На самом деле, около 84% детей имеют ясные представления что такое моббинг. Каждый второй школьник в течение последнего года сталкивался с психологическим или физическим насилием.

Компания SKDS опросила 1113 учеников 7 — 12 классов и 554 родителей, чьи дети посещают школу.