Рига, , 00:03 — REGNUM Генеральная прокуратура ЛР получила сообщение от служб Дании, что Кристина Мисане будет выдана Латвии до 4 марта, пишет портал LSM.

На родине в рамках досудебного расследования уголовного дела по обвинению Мисане в краже платёжных карт, невыполнении решения сиротского суда и подделке документов к ней будет применена мера задержания — содержание под стражей.

На прошлой неделе, как сообщало ИА REGNUM, Датская прокуратура отменила решение о выдаче Мисане ЮАР, и приняла решение передать её Латвии. Решение было утверждено окружным судом Дании. В ЮАР Мисане грозило 15 лет тюремного заключения по обвинению в похищение детей.