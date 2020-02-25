Кишинёв, , 23:58 — REGNUM Правительство Молдавии ограничит торговую наценку на медицинские маски и другие средства индивидуальной антивирусной защиты. Как сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику, правительство примет поправку о том, что торговая наценка на медицинские маски не может превышать 20%, передает ИА REGNUM.

«Рекомендую продавцам подобных товаров снизить цены и вернуться на землю. По имеющейся у нас информации склады некоторых спекулянтов полны масок. Рекомендуем им выставить их на продажу», — сказал Кику.

В Молдавии, отметим, пока нет подтвержденных случае коронавируса. В то же время есть подозрение в отношении двух граждан Молдавии, прибывших 25 февраля на родину авиарейсом из Москвы. Они помещены в карантин, и у них взяты анализы.

Власти страны 24 февраля объявили «желтый» уровень опасности в связи с распространением коронавируса в Европе и рекомендовали гастарбайтерам, находящимся в странах, где есть вспышки коронавируса, временно воздержаться от поездок на родину.

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