Алжир, , 23:16 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусом COVID-2019 выявлен в Алжире. Об этом 25 февраля сообщает алжирский информационный портал TSA.

Портал, ссылаясь на министра здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида, сообщил, что заболевание было диагностировано у выходца из Италии. Заболевший прибыл в Алжир 17 февраля.

В настоящее время пациент находится в изоляции и получает необходимый медицинский уход.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии число скончавшихся от заболевания, вызванного коронавирусом, достигло 11 человек. Девять из них проживали в регионе Ломбардия, двое в регионе Венето.

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