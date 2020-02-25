Рим, , 22:47 — REGNUM Количество скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты при совете министров.

Как уточняется, девять человек скончались в административной области Ломбардия, ещё двое — в регионе Венето.

По информации издания, большинство жертв коронавируса — пожилые люди, организмы которых были ослаблены другими заболеваниями.

Как передавало ИА REGNUM, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошёл сразу в нескольких регионах на севере Италии. По последним данным, в стране выявлено уже более трёхсот случаев заболевания.