Екатеринбург, , 22:45 — REGNUM В Екатеринбурге продлят три автобусных маршрута на юге города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь конечные остановки автобусов № 9, № 11 и № 17 переместят c остановки «Южная» до торгового центра «Дирижабль». Рядом с ТЦ находится станция метро «Ботаническая».

Также до «Ботанической» теперь будет ездить трамвай № 4.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии предложили активное сокращение и ликвидацию ряда маршрутов общественного транспорта. В гордуме Екатеринбурга обещали проанализировать планы горадминистрации, чтобы нововведения не ухудшили жизнь горожан.

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