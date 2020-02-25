Саранск, , 22:42 — REGNUM Победителями конкурса на получение президентских грантов в 2020 году стали 18 проектов из Мордовии. Общая сумма, которую получат республиканские проекты составит 15,097 млн рублей, свидетельствуют данные портала «Фонд президентских грантов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самый крупный грант получит автономная некоммерческая организация «Театр-студия «Маленький художественный альтернативный театрик» (МХАТик) на реализацию проекта #Почитаем. На средства гранта в размере 2,609 млн рублей планируется организовать работу по привлечению детско-юношеской аудитории в театр, а также по повышению интереса к театральному искусству среди молодёжи по трём направлениям: сценическому, обучающему и телевизионному. Сумма софинансирования проекта составит 638 тыс. рублей.

Грант на 2,420 млн рублей получит Молодежная общественная организация «Рост» Рузаевского муниципального района на проект создания и реализации современной методики профориентационной работы с детьми и подростками в районе «Точка роста». Объём софинансирования составит 1,721 млн рублей.

Президентский грант на сумму 2,273 млн рублей получит Региональная общественная организация «Олимпийский совет Республики Мордовия» для реализации проекта «Вахта памяти: Никто не забыт, ничто не забыто». На эти средства планируется сделать 1 тыс. паспортов захоронений ветеранов Великой Отечественной войны Мордовии, создать единую базу захоронений с данными по каждому участнику войны, благоустроить места захоронений. Сумма средств софинансирования составит 1,741 млн рублей.

Грант на сумму 1,531 млн рублей выиграла республиканская общественная организация Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов на проект «Сурский рубеж». В рамках проекта планируется проведение фестиваля военно-патриотической песни с выявлением музыкальных талантов среди детей, подростков, молодежи, ветеранов. Сумма софинансирования определена в размере 1,226 млн рублей.

756,14 тыс. рублей получит проект «Футбол — игра для всех» республиканской общественной организации «Федерация футбола Мордовии». На средства гранта планируется организовать футбольные секции для детей от 9 до 16 лет в каждом детском доме и доме-интернате республики. Далее планируются зональные соревнования среди вновь созданных команд, а также финал республиканского первенства. Объём софинансирования составит 265 тыс. рублей. Планируется, что участниками проекта станет 400 воспитанников детских домов региона.

Всего в конкурсе на соискание президентских грантов в начале 2020 года приняли участие 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Победителями стали 2 017 проектов из 85 регионов страны, которые получат поддержку на 4,092 млрд рублей.