Липецк, , 22:36 — REGNUM В Липецкой области прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, из-за которого компания ООО «ПластиФорм» потеряла 1,4 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2019 года компания подала в полицию заявление о хищении средств, которое мошенники совершили с помощью сайта-«двойника» ПАО «СИБУР Холдинг». Руководство ООО «ПластиФорм», введённое в заблуждение, через этот сайт заказало более 19,8 тонны термопластичного полимера и перевело на указанные на сайте реквизиты более 1,4 млн рублей, однако товара компания так и не получила. Выяснилось, что компания-субагент реальной хозяйственной деятельности не вела, а по её юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, находился жилой дом.

Полиция решила передать материалы доследственной проверки в Москву по месту нахождения здания банка, в котором был открыт счёт. Однако прокурор отменил это постановление. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».