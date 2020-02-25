Рим, , 22:00 — REGNUM Власти Италии не намерены принимать решение о приостановлении работы образовательных учреждений в регионах, где не было зафиксировано случаев коронавируса, заявил во вторник, 25 февраля, премьер-министр Джузеппе Конте.

Ранее премьер отметил, что медицинские службы Италии работают хорошо и что властям и медикам безусловно удастся справиться с проблемой.

По данным властей, к настоящему моменту коронавирусом в Италии заболели 322 человека, умерли — 11. Больше всего заболевших и умерших — в регионе Ломбардия (Милан). Также заболевшие есть в Венето (Венеция), Эмилье-Романье (Болонья), Пьемонте (Турин), Лацио (Рим), Лигурии (Генуя), на Сицилии, а также в небольшом северном регионе Альто-Адидже.

В населенных пунктах, где были зафиксированы случаи коронавируса, приостановлено проведение публичных мероприятий, не работают школы, местных жителей просят по возможности оставаться дома.