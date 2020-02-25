Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 21:53 — REGNUM Супружеская пара из России находится среди постояльцев отеля на Канарских островах, закрытого на карантин в связи с обнаружением возможного источника коронавируса. Об этом сообщает российское посольство в Испании.

«Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь», — сообщается на странице диппредставительства в Twitter.

Отмечается, что консульский отдел и почётное консульство на Канарских островах «держат вопрос на контроле». По сведениям российских дипломатов, местными властями принимаются меры санитарно-карантинного характера.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти Канарских островов закрыли на карантин четырёхзвездочный отель на острове Тенериф со всеми постояльцами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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