Киев, 25 февраля 2020, 21:44 — REGNUM Шесть граждан Украины изъявили желание покинуть Китай из-за коронавируса, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко, сообщило 25 февраля информационное агентство УНИАН.
Чиновник сообщил, что в числе этих граждан находятся те, кого не пустили в самолёт из-за повышенной температуры. Их самочувствие контролируют китайские врачи, они провели анализы на наличие коронавируса COVID-2019.
По данным журналистов, среди желающих покинуть Китай есть Анастасия Зинченко, которую не взяли в самолёт из-за собаки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины отказались покидать круизный лайнер Diamond Princess, у пассажиров которого обнаружили коронавирус covid-2019.
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