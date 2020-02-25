Киев, , 21:44 — REGNUM Шесть граждан Украины изъявили желание покинуть Китай из-за коронавируса, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко, сообщило 25 февраля информационное агентство УНИАН.

«Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины», — рассказал он.

Чиновник сообщил, что в числе этих граждан находятся те, кого не пустили в самолёт из-за повышенной температуры. Их самочувствие контролируют китайские врачи, они провели анализы на наличие коронавируса COVID-2019.

«Сейчас тесты имеют негативный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования», — добавил Коваленко.

По данным журналистов, среди желающих покинуть Китай есть Анастасия Зинченко, которую не взяли в самолёт из-за собаки.

Читайте также: Зеленский позвонил гражданке Украины, которая находится в Ухане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждане Украины отказались покидать круизный лайнер Diamond Princess, у пассажиров которого обнаружили коронавирус covid-2019.

Читайте также: Члены экипажа Diamond Princess отказались эвакуироваться на Украину