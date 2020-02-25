Махачкала, , 21:29 — REGNUM Специалисты полностью восстановили нарушенное сильным ветром энергоснабжение десятков тысяч жителей Дагестана, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе Минэнерго РФ. В зоне отключения из-за непогоды оказались горные районы республики и части Махачкалы.

Напомним, сегодня с раннего утра в Дагестане происходили аварийные отключения электроснабжения. По последним данным, без света в течение дня оставались жители 166 населенных пунктов — всего около 140 тыс. человек.

Энергетики Дагестанской сетевой компании были переведены на особый режим работы. К аварийно-восстановительным работам было привлечено 45 бригад в составе 156 человек и 52 единиц специальной техники. Устранить последствия непогоды удалось к 19:30.

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