Москва, , 21:19 — REGNUM Старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора Москвы задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом 25 февраля сообщила агентству «Москва» помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, сотрудник прокуратуры при посредничестве знакомого склонил генерального директора одной из компаний к передаче взятки в размере 1,2 млн рублей за непривлечение его к ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.

«21 февраля в ходе совместной работы следователей Главного следственного управления по Москве и сотрудников управления ФСБ по Москве, а также службы собственной безопасности прокуратуры фигуранты были задержаны», — сообщила Иванова.

Отмечается, что в настоящее время с задержанными работают следователи. Устанавливаются также иные лица, которые могли быть причастны к совершению преступления.