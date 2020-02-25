Черновцы, Украина, , 21:14 — REGNUM В Черновцах госпитализировали гражданку Украины, которая вернулась из Италии, заявила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталья Гусак, сообщило 25 февраля местное издание «Молодой буковинец».

По словам заведующего отделом Черновицкого областного лабораторного центра минздрава Юрия Падурару, женщина сама обратилась к врачам с высокой температурой и другими симптомами, характерными для коронавируса COVID-19.

Заболевшую изолировали, у неё взяли образцы для проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, что на всех пунктах въезда на Украину будут замерять температуру пассажирам, которые приехали из Италии.

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