Махачкала, , 21:39 — REGNUM Пожарные полностью ликвидировали возгорание торгового центра «Пассаж» в Махачкале. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

Напомним, возгорание трехэтажного торгового центра на улице Магомеда Ярагского началось примерно в 11:40. В 14:52 пожар был локализован, а в 15:23 — ликвидировано открытое горение. Полностью потушить пожар удалось в 19:22. Работу пожарным осложнял сильный ветер, скорость которого доходила до 30 метров в секунду.

В результате происшествия никто не пострадал, из здания своевременно эвакуировались около 50 человек. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Махачкале пожар произошел и в девятиэтажном офисном здании на проспекте Петра I. Здесь возгорание началось примерно в 10:50, его полная ликвидация была объявлена в 14:30. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, в этом случае также никто не пострадал.

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