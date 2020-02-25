Женева, Швейцария, , 20:55 — REGNUM Все страны мира должны быть готовы к принятию срочных мер по борьбе с распространением коронавируса в целях предотвращения пандемии. Об этом заявил 25 февраля руководитель передовой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с вирусом Брюс Эйлвард, передаёт агентство Reuters.

Представитель ВОЗ обратился к властям стран с призывом обеспечить доступность средств индивидуальной защиты для населения и достаточное количество мест в больницах, а также предусмотреть возможности для создания изоляционных зон в случае необходимости.

Напомним, резкий рост случаев заражения коронавирусом произошёл сразу в нескольких регионах на севере Италии. В стране выявлено уже более трёхсот случаев заболевания, десять из них завершились летальным исходом.

В течение сегодняшнего дня первые случаи заражения вирусом были зафиксированы в испанском автономном сообществе Каталония, на Канарских островах, в Румынии, в Швейцарии.

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