Степанакерт, , 20:54 — REGNUM ДОКУМЕНТ

На днях по давней привычке, читая новости Азербайджана и следя за выборами в парламент я наткнулся на заявление Центризбиркома Азербайджана о том, что «проживающие в Нагорно-Карабахском регионе граждане Азербайджана армянского происхождения, как и другие наши граждане, могут свободно и независимо воспользоваться правом участия в выборах». После прочтения, у меня возникло желание познакомиться с ответственным за распространения этого заявления лицами. Захотелось встретиться и заглянуть им в глаза. Однако боюсь место нашего знакомства будет за пределами Азербайджана. Они, очевидно, смогут беспрепятственно приехать в Россию, где за чашкой чая мы заведем занимательную беседу. Но тут возникает вполне логичный вопрос: а смогу ли я приехать к себе домой — в Баку?

В дом, в котором я жил и который был мною покинут из-за смертельной угрозы национализма и фашизма. Живя вдали от родного дома уже третий десяток я никак не могу посетить его из-за национальной принадлежности. В аэропорту Баку меня просто не впустят «из соображений безопасности». Жизнь мирного человека, который просто хочет прогуляться по своему некогда любимому городу окажется под угрозой. В этом отношении представляется удивительным то, что ЦИК Азербайджана приглашает армян Нагорного Карабаха к участию в парламентских выборах страны. Приглашать армян, в отношении которых власти Азербайджана последовательно разжигают политику ненависти, присваивая звания героя убийцам лишающих жизни армян, приглашать их, чтоб в очередной раз напомнить о зверствах, учиненных в апреле 2016 года — является пределом цинизма и аморальности. Поэтому уважаемый Центризбирком, давайте сначала мы познакомимся и поговорим о том, как мы вынужденно стали беженцами и как безуспешно лишь мечтаем о возвращении в родные дома. Потом можно будет пообщаться и о выборах.

Деятель культуры Эрик Муканян, 50 лет

Заявление Центризбиркома Азербайджана