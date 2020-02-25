Пенза, , 20:44 — REGNUM Жительница Пензы добилась взыскания материального ущерба после того, как дети закидали её автомобиль камнями. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

В ноябре прошлого года женщина заметила повреждения на машине и при просмотре записей с видеорегистратора выяснила, что это дело рук мальчишек. Гуляя около торгового центра, дети решили покидать камни в стоявшее авто. Камни папола по фарам, дверям, лобовому стеклу, бамперу, а на крышу закинули кирпич. Один мальчик руководил процессом, указывая куда целиться, двое других исполняли.

Согласно оценке, рыночная стоимость восстановительного ремонта составила 49,037 тыс. рублей, утрата товарной стоимости — 11,856 тыс. рублей. При этом мирно решить вопрос с родителями малолетних хулиганов не удалось, и пострадавшая обратилась в суд.

Помимо компенсации, сумма которой составила 60,893 тыс. рублей, родители выплатили госпошлину в размере 2,027 тыс. рублей и 5 тыс. рублей за проведение оценки повреждений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Тюмени пойман хулиган, который закидал камнями несколько автобусов. Пассажиры полагали, что ведется стрельба из травматического оружия. «Стрелком» оказался 12-летний школьник.