Пенза, , 20:35 — REGNUM На базе Пензенского колледжа архитектуры и строительства стартовал чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам Worldskills Russia. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Пензы.

Конкурсные испытания пройдут на пяти площадках колледжа с 25 по 27 февраля по следующим дисциплинам: «Малярные и декоративные работы», «Архитектура», «Кирпичная кладка», «Сварочные технологии», «Графический дизайн».Судьями в рамках конкурсных испытаний выступят эксперты, которые имеют аккредитацию по стандартам Worldskills.

Как сообщало ИА REGNUM, 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 26 августа. Участие в нём приняли конкурсанты из 63 стран. Открывал международные соревнования на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев, в церемонии закрытия принял участие президент России Владимир Путин.